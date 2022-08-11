Erhürman: Sistemi reforme edeceğim diyerek deforme etmenize izin vermeyeceğiz!

bazı milletvekilleri, CTP’li bazı belediye başkanları ve MYK üyeleri de eşlik etti. “Siyasi hesaplarla sistemi reforme edeceğim diyerek deforme etmenize izin vermeyeceğiz” diye konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede var olan ekonomik kaosa, bir de yerel yönetimler kaosunun eklenmeye çalışıldığını kaydetti. Bugün gerçekleştirilen komite öncesi Meclis’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Erhürman, gayrimeşru hükümetin, ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle hareket edip pazarlıkla rakamlar üzerinden yürümeye çalıştığının altını çizdi.

ERHÜRMAN: VAR OLAN KAOSA BİR KAOS DAHA EKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yerel yönetimler reformu ile yanlış başlayan süreç, bütün çabalarına karşın dün itibariyle tekrardan çok yanlış bir yola girdiğinin altını çizen Erhürman, ülkede zaten ekonomik açıdan, demokratik açıdan var olan kaosa bir kaos da yerel yönetimler açısından eklenecek gibi bir görüntünün ortaya çıktığını belirtti. Erhürman, CTP olarak bu süreçte neyin yanlış başladığını, neyi düzeltmeye çalıştıklarını kamuoyuyla paylaşmak ihtiyacı içerisinde olduklarını kaydetti. Sürecin nasıl başladığını hatırlatan Erhürman, ‘Belediyeler batıyor, eğer belediye sayısını azaltırsak belediyeleri batmaktan kurtarırız, bunun da adına reform deriz’ diye bir anlayışla yola çıkıldığını anımsattı. Tufan Erhürman, “Daha başlangıçta biz bunun yanlış olduğunu, belediyelerin bir kısmının mali sıkıntılarla boğuşuyor olduğunu söyledik. Fakat pek çok belediyenin de doğru yönetildiği taktirde ayakta kaldığını, her şeye rağmen belediyenin doğru yönetildiği taktirde işlerin iddia edildiği gibi gitmediğini anlattık” diye konuştu.

“ÇALIŞMALAR SONUÇ VERMEDİ, KABUL EDİLEMEZ GELİŞMELER YAŞANDI”

Doğru yönetilen belediyelerde, küçük olsalar da mali sıkıntıların minimal düzeyde yaşandığının çok açık bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Erhürman, “Büyük olan belediyelerden bazıları, her şeye rağmen kötü yönetildikleri için mali sıkıntı içine düşebiliyor. Bir reform yapılacaksa, öncelikle bu işin kriterlerini belirleyelim” diye konuştu. Kendilerinin önerisiyle Ad-Hoc komitenin kurulduğunu söyleyen Erhürman, ortak bir çalışma sonucunda kriterlerin oluşturulduğunu ifade etti. Kriterler üzerinden bir model geliştirip gerçek reformla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydeden Tufan Erhürman, söz konusu dönemde yoğun bir çalışma yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi. CTP olarak doğru modele çekebilmek ve gerçek anlamda reform yapabilmek için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini yineleyen Erhürman, bugüne kadar çalışmaların sonuç vermediğini, dün itibariyle kabul edilemez bir gelişme yaşandığını vurguladı.

“BAŞLANGIÇ NOKTASINA DÖNDÜK, BEN YAPARIM OLUR ZİHNİYETİYLE SONLANDIRMAYA ÇALIŞACAKLAR”

Erhürman, “Ad-Hoc komitede bir kez görüşülmüş olmasına rağmen istişare yapılmaksızın bugün İdari Sosyal İşler Komitesi’nde işin görüşüleceği açıklandı. UBP, işi sayısal çoğunluğa sahip olduğu komiteye tekrar çekiyor. Başlangıç noktasına döndük. Ben yaparım olur zihniyetiyle sonlandırmaya çalışacaklar. Bugün vekillerimizle komitede olacağız. Bizim modelimizi anlatacağız. CTP reform istiyor, ortaya bir model koyuyor” dedi. Ortaya koydukları modeli de açıklayan Tufan Erhürman, “Bu modelin amacı, yerinden yönetim ilkesi yani hizmetlerin yerel yönetimler tarafından halka ulaştırılması sağlanması. Yerel yönetimlerin mali açıdan güçlendirilmesi ilkesidir. Buna bağlı olarak mali ve idari özerkliğin sağlanması. Yerel yönetimlerin mali denetiminin yeniden düzenlenmesi. Bizim reformdan anladığımız budur” dedi.

“DERTLERİ SİYASİ BİR DERTTİR”

İki kademeli belediyeler sistemi kurmayı önerdiklerini de aktaran Erhürman, “Bölge belediyelerini koruyalım, AB yerel yönetimler özerklik şartı var. Bölgedeki insanların iradesi bu açıdan önemlidir. Kent belediyeleri yaratalım, belediyelerin hepsini özerkleştirelim” diye konuştu. Karşılarında ise tekrardan belediyeleri azaltma girişimi gördüklerini vurgulayan Erhürman, “18 belediye önerisiyle geldiler. 18’e baktık, Güney Mesarya’da 5 belediye var. Beyarmudu hariç, 4 belediye bir tarafa konmuş. Kuzey Mesarya’da ise Geçitkale ve Serdarlı bir pakette, Tatlısu ayrı bırakılmış. Bizim önerimizde sayı azaltma yoktur, gerçek anlamda sistemi reforme edecek bir öneri vardır. Bize tatmin edici açıklama yapılamadı” dedi. Birleştirilen ve ayrı tutulan belediyelere bakıldığı zaman derdin, siyasi bir dert olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Siyasi amaçlarla reforme edeceğim diyerek deforme etmenize izin vermeyeceğiz. Bu sistemi de deforme etmenize, bu kadar kaosun üzerine kaos eklemenize izin vermeyeceğiz” dedi.

“ASIL MESELE HALKA HİZMET GÖTÜRMEKTİR”

Bu kadar çaba göstermelerine rağmen, kendileriyle istişare edilmeden, söz konusu durumun UBP’nin çoğunlukta olduğu komiteye çekildiğini belirten Erhürman, bir sonraki dönemde Çamlıbel için de ayrı belediyenin konuşulabileceğine dikkat çekti. Erhürman asıl meselenin, halka hizmet götürmek olduğunu söyledi. Erhürman, “Esas mesele, belediyelerde iki kademeli bir yapı oluşturup belediyeleri coğrafi açıdan kümelendirip paylaşımlı hizmet modelini ortaya koymaktır. Yavaş yavaş merkezdeki yetkileri, yerele doğru aktararak yerinden demokrasiyi hayata geçirmektir” ifadelerini kullandı. Gayrimeşru hükümetin, ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle hareket edip pazarlıkla rakamlar üzerinden yürümeye çalıştığını kaydeden Erhürman, “Dertleri iş yaptım gibi görünmektir. Reform yaptım gibi görünmektir. Siyasi hesaplarla belli ki sistemi reforme edeceğim iddiasıyla, deforme edecek, yeni bir kaos yaratacak bir yere doğru gidiyorlar. Bugün komitede buna müsaade etmeyeceğimizi açık şekilde ortaya koyacağız” diye ekledi.