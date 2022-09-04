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Erhürman: Siyasi Eşitlik CTP'nin kırmızı çizgisidir (Video)
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04.09.2022 11:36
Erhürman: Siyasi Eşitlik CTP'nin kırmızı çizgisidir
Erhürman: Siyasi Eşitlik CTP'nin kırmızı çizgisidir
CTP Kurultayı devam ediyor.
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