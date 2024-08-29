Erhürman: Sn. Gardiyanoğlu'nu kim, neden, neyle tehdit ediyor?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt’taki işçilere yönelik yapılan açıklamaları eleştirdi.

Erhürman, “Güzelyurt'taki işçilerle ilgili "resmi" açıklamalar gelmeye devam ediyor: Sn. Sadık Gardiyanoğlu, "Kimse bana ahkam kesmesin, kimse beni tehdit etmesin, ben bunlara gelmem, verilerle konuşurum" diyor. Sn. Gardiyanoğlu'nu kim, neden, neyle tehdit ediyor? Bunlar önemli laflar! Kayıtta dursun” dedi.

Erhürman, Cypruvex'ten gelen açıklamalarla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güzelyurt'taki işçilerle ilgili Cypruvex'ten "resmi" açıklamalar:

1. "İşçilere pasaportlarını versek güneye kaçarlardı, paralarını ise toplum huzurunu bozmasınlar diye tuttuk".

2. "Yattıkları yerde kalmayı kendileri istediler. Bu insanların yaşam tarzı bu. Bir tencere yemek pişirirler ve kendileri elleriyle tencereden yerler. Ben mi değiştireceğim kültürlerini?"