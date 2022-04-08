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Erhürman: Sn. Tatar'ın "iyimser" yorumuna gülelim mi, ağlayalım mı

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Erhürman sosyal medya paylaşımında, “Sn. Tatar'ın bu "iyimser" yorumuna gülelim mi ağlayalım mı bilemez durumdayız!” ifadelerini kullandı.
Erhürman: Sn. Tatar'ın "iyimser" yorumuna gülelim mi, ağlayalım mı

“ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, konuşmasında "President Tatar" ifadesini kullandıktan sonra, hata yaptığını, özür dilediğini söylemiş ve "biz ona Mr. Tatar diye hitap ediyoruz" demiş. Sn. Tatar da bunu, "KKTC gerçeğinin daha da kabul gördüğünün", "yıllardan beridir verilen mücadelenin meyvelerini vermeye başladığının" göstergesi olarak yorumlamış.

Sn. Nuland bir yana da, Sn. Tatar'ın bu "iyimser" yorumuna gülelim mi ağlayalım mı bilemez durumdayız!”

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