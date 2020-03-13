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Erhürman: Sokağa çıkma yasağı OHAL ilan edilmeden yapılabilir

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Erhürman: Sokağa çıkma yasağı OHAL ilan edilmeden yapılabilir
Erhürman: Sokağa çıkma yasağı OHAL ilan edilmeden yapılabilir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman son gelişmeler ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Erhürman'ın açıklamasının tam metni;

Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. İhtiyacımız, halkımıza güven verebilmek için yürütmenin (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun) bu toplantıdan fikir birliği sağlayarak çıkmasıdır.

Uzmanların gereksinim olarak belirlediği sokağa çıkmanın sınırlanması ise, bu, yürürlükteki mevzuat uyarınca olağanüstü hal ilan edilmeden de yapılabilir.

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, uzmanların görüşlerini değerlendirerek ve orantılılık ilkesini de göz önünde bulundurarak tam bir fikir birliğiyle gerekli kararı üretmelidir. Bizler de muhalefet partileri olarak katkı koymaya hazır olduğumuzu ve sorumluluğu hep birlikte üstlenmekten kaçınmayacağımızı tüm yetkili makamlara bir kez daha iletmiş bulunuyoruz.

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