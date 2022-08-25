  • BIST 3.127,44
  • Altın 1026.405
  • Dolar 18.163
  • Euro 18.1093
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Erhürman: Sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz!

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" hakkında açıklamada bulundu. Erhürman, "Sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz" dedi.
Erhürman: Sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz!

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" sabahın ilk saatlerinde oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" hakkında açıklamada bulundu.

Tufan Erhürman, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten alelacele geçirdiklerini ifade etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Her Allah'ın günü "Türklük dersi" verip Türkçe bilmeyenlerin, "reform"u belediye sayısını azaltmaktan ibaret zannetmelerine karşın, "amaç" kısmına bunu yazmayı dahi beceremeyenlerin, "Devlet, Devlet" deyip onun temeli olan Anayasa'yı takmayanların, belediyeleri reforme edeceğim derken siyasi yaklaşımlarla deforme edenlerin, "alelacele geçirerek görevimi yapacağım" diye tutturup, kendilerine anlatılanlar sonucu hataları fark etmelerine, belediyelerin tüzel kişiliklerinin, personellerinin, hizmet verme kapasitelerinin kaosa sürükleneceğini görmelerine karşın, "görev bilinciyle" parmak kaldırmaktan çekinmeyenlerin, bütün dünyada "yerel yönetimler reformu" denildiğinde ilk akla gelen, özerklik, yerel demokrasi, yerinden yönetim gibi kavramlardan bihaber olanların "yasa"sı!

“SOKAKTA DA, YARGIDA DA DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Elbette, Meclis'te de, sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz... Kalpleri bu ülke için, bu halk için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için atanlarla birlikte...

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket'ten CTP'ye çok sert eleştiri.....".yaşananlardan en az UBP kadar sorumludur."25 Ağustos 2022 Perşembe 15:22
  • Erhürman yine şaşırdı... "Bu ülkede kulaklarımız bunları da duydu!"25 Ağustos 2022 Perşembe 15:19
  • KTOEÖS: Çavuşoğlu ile tartışmaya hazırız25 Ağustos 2022 Perşembe 15:15
  • Yalınkaya: “Son noktayı yargı koyacak”25 Ağustos 2022 Perşembe 15:08
  • KIB-TEK ihalesi.. MİK Başkanı: Vicdanım rahat25 Ağustos 2022 Perşembe 14:45
  • Alsancak'ta İş Kazası! Yüksekten Düşen Şahıs Yoğun Bakıma Alındı25 Ağustos 2022 Perşembe 14:36
  • Park Yerindeki Aracı Soydular25 Ağustos 2022 Perşembe 14:33
  • Rum Benzinciler Birliği KKTC'den akaryakıt konusunu Avrupa Birliğine taşıyor25 Ağustos 2022 Perşembe 14:28
  • Tolun: Türkiye ile birlikte çalışacağız!25 Ağustos 2022 Perşembe 14:22
  • KKTC’ye sağlık alanında hibe yapılacak!25 Ağustos 2022 Perşembe 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti