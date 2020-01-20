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Erhürman, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti

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Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti.
Erhürman, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman’ın geçtiğimiz günkü ziyaretlerinde, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik görüş alış verişinde bulunuldu.

Erhürman, Sönmezliler Ocağı anı defterini de imzalayıp yönetim kuruluyla fotoğraf çektirdi.

Ardından Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’ne giden Tufan Erhürman, spor alanında atılması gereken adımlardan bahsetti

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