Erhürman: "Sorumluları bulup gerekeni yapacağız"

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede can kayıplarına da yol açan sel felaketiyle ilgili hem Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hem de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanacak raporların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Erhürman, hata ve ihmal varsa, altında kimlerin imzası varsa bunların açık bir şekilde ortaya konulacağını kaydederek “Bu defa sonuna kadar hep birlikte gideceğiz, sorumluları bulup gerekeni yapacağız” dedi.



Ülkede geçen hafta dört gencin yaşamını yitirmesine yol açan sel felaketi, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da gündeme taşındı.

Meclis’in bugünkü toplantısında ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi.

Genel Kurul’da okutulup ve onaya sunuş işlemleri çerçevesinde ilk olarak çeşitli yasaların hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen maddesinin 3 ay süre ile durdurulmasını içeren yasa tasarılarının Genel Kurulda üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereler ele alınarak oybirliğiyle kabul edildi.

Okutulup onaya sunulacaklar bölümünde ayrıca, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTMatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Onay Yasa Tasarısı’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı ile Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler de ele alınarak kabul edildi.

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner, iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alarak, sel felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi; yolda yaptıkları incelemede gözlemledikleri eksiklikleri dile getirerek yolda bir mühendislik hatası olduğu görüşünü ifade etti.

Kaza mahallinin 20 metre ötesinde, dağla yolun birleşmiş olduğunu ve menfezin suyu taşıyamamasından kaynaklı sorunlar oluştuğunu dile getiren Saner, geçmişte iki öğrenci bir şoförün öldüğü kazada Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’nu acil toplantıya çağırdığını, Sendikal Platform’un grev ilan ederek hükümetin istifaya çağrıldığını, Başbakanlık’ın kapısının yıkıldığını hatırlattı.

Ersan Saner, o günlerdeki gazetelerin manşetlerinden örnekler gösterdi, şimdiki Başbakan Tufan Erhürman’ın o dönemde yaptığı açıklamaya değindi.

Saner, Ulaştırma Bakanı’nın yol yapımı konusundaki söylemlerini hatırlatarak eleştirdi ve muhalefet dönemindeki konuşmalarla iktidardaki icraatların örtüşmesi gerektiğine inandığını belirtti.

ATAKAN: “HENÜZ KESİN RAPOR YOK… BULGULAR AÇIKLANACAK”

Daha sonra söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek aynı felaketin bir kez daha tekrarlanmamasını temenni etti.

Atakan, geçen hafta yaşanan olayın bir doğal afet olduğunu vurgulayarak, bu kazanın önceki kazalarla kıyaslanmasını doğru bulmadığını, geçen hafta yaşananlarla ilgili henüz kesin bir rapor bulunmadığını söyledi.

“DETAYLANDIRILARAK AÇIKLANACAK”

Atakan, ellerine gelen bulguların bugüne kadar görülmemiş miktarda çok yağmur suyunun dağdan gelerek yolu etkilediğiyle ilgili bulgular olduğunu, bunların gelecek günlerde detaylandırılarak açıklanacağını belirtti.

“YAPIM SÜRECİNDE 24 KEZ YAĞIŞ OLDU, SU BİRİKİNTİSİ BİLE OLUŞMADI”

Girne-Lefkoşa ana yoluyla ilgili teknik bilgiler veren Atakan, bu yol yapıldığı süre içinde 24 kez yağış meydana geldiğinde ve çoğunda su birikintisi bile oluşmadığını söyledi.

Atakan, bakanlığın yolla ilgili açıklamasının, sosyal medyadaki ithamlara açıklık getirmek için yapıldığını dile getirerek, kurulacak komiteye destek sağlamaya ve yol üzerinde veya başka bir noktada sıkıntı olduğunun belirlenmesi halinde herkesle birlikte ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını yineledi.

ERHÜRMAN: “GEÇMİŞTE DE ŞİMDİ DE BİLİMSEL RAPOR GEREKLİLİĞİNİ YİNELİYORUM”

Başbakan Tufan Erhürman da, geçmişte yaşanan kazanın ardından yaptığı açıklamalarda bir an önce bilirkişi raporunun kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettiğini söyleyerek, şimdi de sürekli olarak sadece Ciklos’ta değil tüm bölgelerde yaşananların sebeplerinin bilimsel raporla ortaya konmasının gerekliliğini yinelediğini hatırlattı.

“RAPORLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK”

Erhürman, KTMMOB ve Ulaştırma Bakanlığı raporlarının hazırlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını, hata ihmal varsa, kimlerin bunların altında imzası varsa bunların açık bir şekilde ortaya konulacağını kaydetti.

Bilimsel çalışmaların yürütmenin dahil olmadığı alanlarda hazırlanmasının daha sağlıklı olacağına inandıklarını belirten Erhürman, çıkacak bilimsel rapor üzerinde detaylı tartışmalar yapılıp kararlar alınabileceğini ifade etti. Erhürman, “Bu defa sonuna kadar hep birlikte gideceğiz, sorumluları bulup gerekeni yapacağız” dedi.

Erhürman, bu raporun konunun unutulup unutturulmasına engel olacağına inandığını ve hayatını kaybedenlerin haricinde zarar gören kişilerin de bu çalışmayı hak ettiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, raporların bir hafta- on gün içinde tamamlanacağını belirtti.

