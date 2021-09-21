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Erhürman, Sosyal Medya Üzerinden Arıklı'ya Tepki Gösterdi

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Erhürman, Sosyal Medya Üzerinden Arıklı'ya Tepki Gösterdi
Erhürman, Sosyal Medya Üzerinden Arıklı'ya Tepki Gösterdi

İşte açıklama;

İhalesiz akaryakıt getirmek hukuka aykırı mıydı? Evet, Mahkeme söyledi: Hukuka aykırı. Ağustos ayında yapılan iki alımda akaryakıt kirli ve şartnameye aykırı mıydı? Evet. Mahkeme'de KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı söyledi. Ağustos ayında alınan akaryakıt KIBTEK'teki makinalara zarar verdi mi? Evet, bu ülkenin Makina Mühendisleri Odası tespit etti.

Özür bekliyormuş Sn. Arıklı! Kim kimden özür dileyecek!!!

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