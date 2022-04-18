Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, Melis Genel Kurulu’nda Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile anlaşma imzalamadan önce Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığını söylediğini aktararak, Sunat Atun’un ise ‘hayır bana ulaşıldı’ dediğine işaret etti, “Ardından KIB-TEK yetkilileri açıklama yapıyor ve Sn. Atun’a ulaşılamadığını söylüyor” dedi.

Erhürman, “Bu durumun adını koymamız lazım: Biri ya da birileri yalan söylüyor, bu açık! Ama kim? İşte ondan emin değiliz! Bu haller bir kez daha gösteriyor ki bir tek şeyden emin olabiliriz: Şu anda memleketin yönetilmediğinden!” ifadelerini kullandı.