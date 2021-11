Erhürman: Spor Yönetiminde Net Bir Yol Haritası Ortaya Koyacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti ve spor yönetiminde net bir yol haritasını ortaya koyacaklarını vurguladı. Erhürman, sporda daha somut adımların atılmasının zamanı geldiğine dikkat çekti. Görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit de hazır bulundu. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Serkan Soyalan ile Ali Yöney de görüşmeye katılırken, Tufan Erhürman’ın her dönemde ülke gençliği ve sporuna önem verdiği vurgulandı.

ERHÜRMAN: SPORUN İHTİYAÇLARINDAN BİRİ DE MALİ İHTİYAÇTIR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bugüne kadar ‘sporu şu şekilde yönetirsem, sporu daha iyi bir yere taşıyacağım’ üzerinden yürüyen bir siyasi tartışma olmadığını kaydetti. Erhürman, “Spor bakanlığının olduğu dönemde, kaynakların çoğaltılması ve desteklenmesi açısından aydınlık bir dönem olarak spor camiası tarafından hatırlanır” dedi. Dolayısıyla bundan sonra sporun yönetilmesinin şekillenmesinde geçmişe de bakılması gerekeceğine vurgu yapan Erhürman, sporun ihtiyaçlarından birinin de mali ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“SPORDA DA PLANLAMA ŞARTTIR”

Mali destek olmadığı sürece, sporda çok sayıda gence ulaşmanın zor olduğunu belirten Erhürman, gençlere uygun koşullarda spor yaptırabilmenin ve elit sporcuları alıp bir noktadan diğer noktaya taşıyabilmenin önemine dikkat çekti. Kısa bir süre önce yaşanan, BTM hakemlerinin ücretlerinin ödenmemesi konusuna da değinen Erhürman, “2018’de biz de krizin içerisindeydik ama BTM hakemlerinin parası verildi. BTM, çok sayıda kırsal kesimde olan gencin de sporun içinde yer almasını sağlıyor. Bu da önemlidir” dedi. Sporda da planlamanın şart olduğunu kaydeden Erhürman, spor şurasının seçimden hemen sonra kurulması gerektiğini vurguladı.

“DAHA SOMUT ADIMLARIN ARTIK KONUŞULMASI GEREKİYOR”

Spor şurasının seçime iki ay kala toplama kararının da yanlış olduğunu ifade eden Erhürman, “Sporda neyi hedefliyoruz, önemli olan odur. Daha somut adımların artık konuşulması gerekmektedir” dedi. Planlama üzerinden de spor yönetiminin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Her branştan çok başarılı gençlerimiz var. Bu kadar sıkıntılı koşullarda, bu kadar başarılı gençler çıkıyorsa, doğru düzgün plan olması durumunda nereden nereye gelebilecek durumdadır potansiyelleri açık şekilde ortadadır” diye konuştu. Erhürman, “5 yıllık kalkınma eylem planında hedefleri belirleyip, spor yönetimine net bir yol haritası koyacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

GÜRKAN: HER DÖNEMDE SPORA VERDİĞİNİZ DESTEĞİ GÖRDÜK

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ziyaret sırasında söz aldı ve ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti. “Spora, sporcuya, ülkedeki gençliğe ne kadar değer verdiğinizi, biz zaten her dönemde gördük” diyen Gürkan, Tufan Erhürman’ın her zaman ülke sporuna destek verdiğini vurguladı. Erhürman’ın, KTSYD’nin faaliyetlerine her zaman önem verdiğini belirten Gürkan, CTP Genel Başkanı Erhürman’a teşekkürlerini sundu.

“SPOR BAKANLIĞI HAYATA GEÇMELİ”

Spor bakanlığı düşüncesinin tekrardan hayata geçmesi gerektiğine dikkat çeken Gürkan, mevcut dönemde sporu yöneten ana birimin Spor Dairesi olduğunu söyledi. Gürkan, “Bir de Spor Dairesi’nin yönetim kurulu var ve son dönemde bunlar ayrı ayrı, başlarına birini koyarak yönetmeye çalışıyorlar. Söz konusu durum spora zarar veriyor” dedi. İki başlılığın, ülke sporunu olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Gürkan, “Her dönem, seçim zamanı, Spor Dairesi’nin pazarlık konusu olması, spora ne kadar önem verildiğinin göstergesi oldu” diye konuştu. Sporun tek yerden yönetilmesinin, ne kadar fayda sağlayacağının geçmiş dönemlerde görüldüğünü dile getiren Gürkan, “Bir spor bakanlığının tekrardan ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Daireyle, yönetim kuruluyla, spora zarar verildiğini gördük. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmanız bizi mutlu ediyor” diye ekledi.