Erhürman: "Statükonun karşısında dimdik duran bir CTP var"

CTP'den verilen bilgiye göre, CTP Güzelyurt İlçesi’nin dün akşam organize ettiği gecede çok sayıda partili bir araya geldi. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlikte coşkulu anlar yaşandı. Geceye çok sayıda üye ve sempatizan katılırken, Kıbrıs’ta barışa giden yolu ören CTP’lilerin elli yıllık mücadelesinin yapı taşlarını anlatan konuşmalar gerçekleştirildi. Şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu gecede sık sık “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı. Kıbrıslı Türklerin önünde önemli bir seçimin olduğuna değinen partililer seçimin kazanının birlik, mücadele, dayanışma olacağını belirtti. CTP’li yetkililer konuşmalarında Kıbrıs’ta kurulacak bir federasyonun sadece Kıbrıs için değil tüm bölge ve dünya barışı için örnek olacağını ifade etti.

ERHÜRMAN: BU DÜZEN DEĞİŞECEK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında dayanışma gecelerinin tam da halkla dayanışma içinde olunması gereken bir zamanda düzenlendiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kritik bir dönemden geçildiğini ifade eden Erhürman, “biz Kıbrıslı Türk toplumuyla aynı fikirdeyiz. Fikrimiz de zikrimiz de barıştır ve hep barış olacaktır. Berlin’de bu iş çökmedi diye sevinenler var. Bu yüzden zaman kaybedecek lüksümüz yoktur. Biliyoruz ki AB çatısı altında iki ayrı devlet diyenler de buna inanmıyor sadece zaman kazanmak istiyor, zamana oynuyorlar aslında statükonun aynen devamını istiyorlar ama 1970’ten beri statükonun karşısında duran, dimdik duran bir CTP var, dimdik durmaya da devam edecek, yağma yok, bu düzen değişecek!” dedi.