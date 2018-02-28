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ERHÜRMAN: “STATÜKOYA ÇOMAK SOKMALIYIZ”

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ERHÜRMAN: “STATÜKOYA ÇOMAK SOKMALIYIZ”
28 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

ŞİKAYETLERE KARŞI DİRAYETLİ DURMALIYIZ
Başbakan Tufan Erhürman, göreve başlamasının ardından TAK’a kapsamlı açıklamalarda bulundu. Erhürman birçok farklı konuya değindiği açıklamalarında şikayet edilen statükonun sadece siyasetin içinde değil çok yaygın olduğunu belirterek, “Madem ki hep beraber şikayet ediyoruz, bunu fırsat bilip statükoya çomak sokmalıyız. Çomak soktuğumuz zaman gelecek şikayetlere karşı da dirayetli durmalıyız” şeklinde konuştu.

“NÜFUS POLİTİKASI VE VATANDAŞLIK KONULARINDA HEMFİKİRİZ”
Başbakan Erhürman açıklamalarında nüfus politikası ve vatandaşlıklar konusunda hükümet programında açık hükümler bulunduğuna işaret ederek, koalisyon ortaklarının yeni yurttaş olanların ilk seçimde oy kullanmaması konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Erhürman ayrıca, ‘Bakanlar Kurulu tarafından yurttaş olması zorunlu görülenler Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınır’ hükmünün kaldırılmasını konusunda da koalisyon ortakları arasında görüş birliğinin bulunduğu ifade etti.

“BET OFİSLERİ PAT DİYE KAPATAMAYIZ” 
Başbakan Tufan Erhürman, çok tartışılan bet ofisler konusunda hükümet ortakları arasında görüş ayrılığı bulunmamasına karşı; bet ofislerin Spor Fonu için ciddi gelir, çok sayıda da istihdam yeri olduğuna işaret ederek, muhasebe birimleri de dahil bu alanda bin civarında kişinin çalıştığını, dolayısıyla pat diye kapatılıp ortadan kaldırılacak bir şey olmadıklarını söyledi.

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