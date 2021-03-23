Erhürman: Suçlar yasada açıkça tanımlanmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinden geçilen dönemde ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların bir miktar risk alınmasını gerektirdiğine işaret etti, son derece dikkatli olunması gereken bir aşamada olunduğu düşüncesini belirtti. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, CTP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliğine oylarının olumlu olduğunu söyledi. Bu risk alınacak dönemde, caydırıcı cezaların getirilmesinin önem arz ettiğini de söyleyen Erhürman, yasa değişikliğine ilişkin teknik birkaç noktaya değinen ve komitede dikkate alınması gerekliliğini belirtti.

“YAPTIRIMI UYGULAMA YETKİSİ KİMDE OLACAK?”

Erhürman, yasa değişikliğinde öngörülen işyeri kapatma yetkisinin ciddi bir yetki olduğuna işaret etti, yetkinin yukarıda olması gerekliliğine işaret etti. Kapatma yetkisinin bir hafta olarak belirtildiğini söyleyen Erhürman, “Bir iş yerini kapatacaksınız. Olması gerekiyor. Caydırıcı olması lazım. Ama tam da bu sebeple, bu ağır yaptırımı uygulama yetkisinin kimde olduğunun daha net bir biçimde yasada belirlenmesi lazım. Çünkü ağır bir yaptırımı uygulama yetkisi veriyorsunuz kişilere” dedi. Yasa Değişikliği’nin bir maddesinde ‘yurttaşlar’ denildiğine değinen Erhürman, ilgili maddedeki kapsamın yurttaşlar dışında da genişletilmesi gerekliliğini belirtti ve “Yurttaş olmayanlar da bu suçu işleyebilir” dedi.

“EV KARANTİNASI İÇİN DÜZENLEME ŞART”

Suçların da yasada açıkça tanımlanması gerektiği görüşünü belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasada suçun mümkün olduğunca net tanımlanmalara gerek olduğunu söyledi.

Endişe ve risk noktasının, bu sistemin sadece gelen kişi üzerinde kurulması olduğuna vurgu yapan Erhürman, gelen kişiyi ziyaret edenlerin de bu sistemin içerisinde alınmasının şart olduğunu ifade etti. Özellikle ev karantinasında bu konuda sorun yaşanabileceğine işaret eden Erhürman, ev karantinasında olan bir kişinin ziyaretçi kabulü ile bulaşın yayılabileceğini, bu riskin de ortadan kaldırılması için suç ve cezanın düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.