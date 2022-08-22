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Erhürman: Sucuoğlu teyit etti!

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Bağımsız" Cumhurbaşkanlığı'nda, UBP ilçe başkanlarının katıldığı bir toplantıda "başkan seçimli erken kurultay" konusu ele alınmış! "Tekrarlanmayacağına inanıyorum" demiş Sn. Sucuoğlu!
Erhürman: Sucuoğlu teyit etti!

İşte açıklama;

Duyduk, "yok artık" ile başlayan cümlelerin bu "yönetim" döneminde bu ülkede kullanımdan kalktığının bilinciyle, "yok artık herhalde bu da olmamıştır" demedik ama yine de "duyum"larla hareket etmeyip açık teyit bekledik. Teyit, Sn. Sucuoğlu'nun Kıbrıs Gazetesi'ne verdiği röportajda geldi.

"Bağımsız" Cumhurbaşkanlığı'nda, UBP ilçe başkanlarının katıldığı bir toplantıda "başkan seçimli erken kurultay" konusu ele alınmış! "Tekrarlanmayacağına inanıyorum" demiş Sn. Sucuoğlu!

Tekrarlanır, tekrarlanmaz bilemem! Ama iki şey kesin: 1. Bağımsız davranmadığınız sürece, hangi sebeple olursa olsun birilerinin "siz bizi temsil etmiyorsunuz" demesine diyecek lafınız olmaz! 2. Bu halkın kurumsal yapısına, anayasal düzenine hoyratça verdiğiniz zararın sorumluluğu, "tekrarlasanız da, tekrarlanmasanız da" asla üzerinizden kalkmaz!

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