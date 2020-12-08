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Erhürman: "Tarih bilir... Bu kadar anormallik sürdürülebilir değildir..."

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhrman "Tarih bilir... Bu kadar anormallik sürdürülebilir değildir..." açıklaması yaptı.
Erhürman: "Tarih bilir... Bu kadar anormallik sürdürülebilir değildir..."

CTP Genel Başkanı Tufan  Erhürman "Tarih bilir... Bu kadar anormallik sürdürülebilir değildir..." açıklaması yaptı.

İştye açıklama;

Demokrasinin en asgari halinde dahi normal kabul edilemeyecek her ne varsa hepsinin "normalleştirilmesi" için inanılmaz bir çabanın sergilendiği anormal bir süreç... Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok! Tarih bilir... Bu kadar anormallik sürdürülebilir değildir...

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