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Erhürman: Tarımsal kalkınma planı hazırlanacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi ile önemi daha da artan tarım sektörüne yönelik, sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Planı hazırlanacağını vurguladı.
Erhürman: Tarımsal kalkınma planı hazırlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi ile önemi daha da artan tarım sektörüne yönelik, sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Planı hazırlanacağını vurguladı. Erhürman, planın hastalıklara dayanıklı, verimli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim için günümüz koşullarına uygun olacağına işaret etti. CTP Lideri Erhürman ve milletvekili adayları Gaziveren Kulüp binasında bölge halkına seslendi. Gaziveren halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

 

ERHÜRMAN: MEMLEKETİ UÇURUMUN KENARINA GETİRDİLER

Sıkıntılı günler yaşandığını söyleyen Tufan Erhürman, söz konusu sıkıntıların memleketi, uçurumun kenarına kadar getirdiğine dikkat çekti. Pandeminin başından beri CTP olarak sürekli olarak öneriler yaptıklarını vurgulayan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin bu önerileri dikkate almadığını söyledi. Erhürman okulların aylarca kapalı kaldığını hatırlatarak, buna rağmen gerekli plan ve programların yapılmadığını da belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk kez asgari ücretten vergi alınmaya başlandığını da dile getiren Erhürman, UBP zihniyetinin, bu toplumun gailesini çekmediğini dile getirdi.

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