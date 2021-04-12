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Erhürman: "taş devri"nden kalma yaklaşımlar

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Sn. Tatar beni Kıbrıs sorunu konusunda bilgisizlikle, federasyon tek gerçekçi çözüm yoludur dedim diye AKEL'in ve DİSİ'nin görüşlerini savunmakla ve satır aralarında Rum-Yunan ikilisine alet olmakla suçlamış.
Erhürman: "taş devri"nden kalma yaklaşımlar

İşte açıklama;

Sn. Tatar beni Kıbrıs sorunu konusunda bilgisizlikle, federasyon tek gerçekçi çözüm yoludur dedim diye AKEL'in ve DİSİ'nin görüşlerini savunmakla ve satır aralarında Rum-Yunan ikilisine alet olmakla suçlamış.

Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgi meselesini halkımızın takdirine bırakıyorum. Ama diğer iki "eleştiri"nin bu ülkede demokratik tartışma kültürü konusunda "taş devri"nden kalma yaklaşımların yeniden hakim kılınmaya çalışılmasının örneği olduğunu vurgulamak zorundayım. Bu tür çabalar geçmişte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda savunmamızı engelleyemedi. Bundan sonra da engelleyemeyecek!!!

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