  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Erhürman: Tatar Gerginlikten medet umuyor! On yıllardır aynı dil, aynı üslup..

» »
Sn. Tatar, Türkiye medyasında yer alan bir açıklamasında, "CTP'nin kararı ile ilgili olarak, "ihanet", "hainlerin yeri Rum meclisi", "Rum tarafı ile işbirliği içinde olma" gibi ifadeler kullanmış yine...
Erhürman: Tatar Gerginlikten medet umuyor! On yıllardır aynı dil, aynı üslup..

İşte açıklama;

Sn. Tatar, Türkiye medyasında yer alan bir açıklamasında, "CTP'nin kararı ile ilgili olarak, "ihanet", "hainlerin yeri Rum meclisi", "Rum tarafı ile işbirliği içinde olma" gibi ifadeler kullanmış yine...

On yıllardır aynı dil, aynı üslup... On yıllardır devam eden, düşmanlaştırmadan, gerginlikten, çatışmadan medet umma hali... CTP, yaptığı açıklamada, kararının gerekçelerini, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin görüşlerinden farklı olan görüşlerini ortaya koydu, diyaloga açık olmaya devam edeceğini ve bunun için üstüne düşeni yapacağını da söyledi.

Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin... Biz, içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz...

On yıllardır aynı dil, aynı üslup... On yıllardır devam eden, düşmanlaştırmadan, gerginlikten, çatışmadan medet umma hali... CTP, yaptığı açıklamada, kararının gerekçelerini, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin görüşlerinden farklı olan görüşlerini ortaya koydu, diyaloga açık olmaya devam edeceğini ve bunun için üstüne düşeni yapacağını da söyledi.

Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin... Biz, içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP Gençlik :Tatar gücünü ve meşruiyetini kendi toplumundan değil deniz ötesinden alıyor18 Temmuz 2021 Pazar 21:51
  • Tatar Türkiye Gazetesi'ne konuştu ve şaşırttı.. CTP ve TDP'yi Türkleri EOKA'cı Faşistlere teslime etmekle suçladı!18 Temmuz 2021 Pazar 21:37
  • Dikkat Lefkoşa'da telefon hatlarında kesinti var!18 Temmuz 2021 Pazar 16:18
  • 155 polis imdat da devre dışı!18 Temmuz 2021 Pazar 15:54
  • ALO 112 Acil Servis Hattı devre dışı kaldı!18 Temmuz 2021 Pazar 15:32
  • KKTC'de 37 yaşında bir Covid-19 hastası daha yoğun bakıma alındı!18 Temmuz 2021 Pazar 15:27
  • UBP'den halka çağrı Meclis önüne gelip Erdoğan'a destek verin!18 Temmuz 2021 Pazar 15:02
  • DAÜ-SEN: Kıbrıslı Türkler ile Türkiye'nin yeni bir diyaloğa ihtiyacı var18 Temmuz 2021 Pazar 14:18
  • Mağusa tersanede kaza, 1 ölü 3 yaralı var!18 Temmuz 2021 Pazar 14:08
  • Din İşleri Dairesi Başkanlığına atama yapıldı18 Temmuz 2021 Pazar 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti