Erhürman: Tatar, hangi makamda bulunduğunun farkında değil

İşte açıklama;

Sn. Tatar, UBP'nin kuruluş yıl dönümünde konuşma yapıyor ve cümle şöyle başlıyor: "Tarafsız olmam gerekiyor AMA...". Bu arada konuşmasında CTP'yi diline dolamaktan da çekinmiyor! Neden hangi makamda bulunduğunun farkında değil dediğimiz yeterince anlaşılmıştır herhalde!!!