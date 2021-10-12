Erhürman: Tatar, hangi makamda bulunduğunun farkında değil

İşte açıklama;
Sn. Tatar, UBP'nin kuruluş yıl dönümünde konuşma yapıyor ve cümle şöyle başlıyor: "Tarafsız olmam gerekiyor AMA...". Bu arada konuşmasında CTP'yi diline dolamaktan da çekinmiyor! Neden hangi makamda bulunduğunun farkında değil dediğimiz yeterince anlaşılmıştır herhalde!!!
Sn. Tatar, UBP'nin kuruluş yıl dönümünde konuşma yapıyor ve cümle şöyle başlıyor: "Tarafsız olmam gerekiyor AMA...". Bu arada konuşmasında CTP'yi diline dolamaktan da çekinmiyor!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) October 12, 2021
Neden hangi makamda bulunduğunun farkında değil dediğimiz yeterince anlaşılmıştır herhalde!!!
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.