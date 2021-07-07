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Erhürman: "Tatar, Saner ve Ertuğruloğlu açıklama yapmalı"

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CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in Türkiye’ye girişte yaşadıklarıyla ilgili; Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu açıklama yapmaya davet etti.
Erhürman: "Tatar, Saner ve Ertuğruloğlu açıklama yapmalı"

İşte açıklama;

Dördüncü Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’nın basın sorumlusu olarak görev yapan Sn. Ali Bizden’in Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin soyut “güvenlik” gerekçesi ile engellenmesi ve Sn. Tatar’ın, Sn. Saner’in ve Sn. Ertuğruloğlu’nun şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olmaları kabul edilebilir değildir.

Eğer şu ana kadar hala yapmamışlarsa, KKTC yetkili makamlarının Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla derhal temasa geçmesi ve kamuoyunun konuyla ilgili olarak aydınlatılması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Demokrasi ve düşünce özgürlüğü Kıbrıs Türk halkı açısından vazgeçilmez temel ilkelerdir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında ve sonrasında yaşananlar bu ilkeler doğrultusunda değerlendirilmeli ve gerek tek tek Kıbrıslı Türklerin, gerekse KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin bu ilkeler doğrultusunda şekillenmesi için KKTC makamları azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda istişarelerini gerçekleştirmelidir.

Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinde yeni gerginlik noktalarının ortaya çıkması hiç kimsenin arzu etmemesi gereken bir durumdur. Sn. Tatar’ın, Sn. Saner’in ve Sn. Ertuğruloğlu’nun bu gerekliliği hassasiyetle akılda tutarak, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapma ve sorunları hızla giderme borcu vardır.

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