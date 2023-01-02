  • BIST 5.636,08
  • Altın 1098.777
  • Dolar 18.7208
  • Euro 19.9843
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Erhürman: Tatar, seçim yasaklarının içinde tarafsızlık ilkesini ihlal ederek siyaset yaptı

» »
Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine  bugün devam ediliyor.
Erhürman: Tatar, seçim yasaklarının içinde tarafsızlık ilkesini ihlal ederek siyaset yaptı

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine  bugün devam ediliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis kürsüsünden bir konuşma gerçekleştirdi.

“ERSİN TATAR, SEÇİM YASAKLARININ İÇİNDE TARAFSIZLIK İLKESİNİ İHLAL EDEREK SİYASET YAPTI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçime müdahil olurken, kendi görevlerini bile yerine getiremediğine dikkat çeken Erhürman, “Ersin Tatar, seçim yasaklarının içinde tarafsızlık ilkesini ihlal ederek siyaset yaptı” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının asli görevinin, ‘Kıbrıs sorunun çözümü için uğraşmak ve bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklarını korumak’ olduğunu vurguladı.

“HÜKÜMET BU SEÇİMLERDE ERSİN TATAR’IN ÇÖZÜM POLİTİKASININI REFERANDUMA SUNDU”

Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm politikası üzerinden yerel seçimlerde politika yürütüldüğünü kaydeden Erhürman, “Hükümet bu seçimlerde Ersin Tatar’ın çözüm politikasını referanduma sundu” ifadelerini kullandı.

Erhürman, hükümetin yerel yönetim seçimlerinde dahi anlatacak başka bir hikayesi olmadığını dile getirerek, “Anlattığınız hikaye bu seçimlerde duvara tosladı” diye konuştu.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEZİYLE ÇÖZÜME ULAŞILAMAYACAĞI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR”

Ortaya atılan ‘iki devletli çözüm’ teziyle bu ülkede çözüme ulaşılamayacağının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Erhürman, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Kıbrıs sorunun çözümü için ortaya koyulan tez, ‘çözümsüzlük çözümdür’ tezidir. Bu ülkede ikamet eden insanların yaşadığı sorunlara bir çare üretmek gibi bir gaileniz yoktur. Kıbrıs sorunun çözümü ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göre geldiği günden beri ne yaptı sorunun cevabı koskocaman bir sıfırdır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis bütçe görüşmeleri için toplandı02 Ocak 2023 Pazartesi 12:27
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak02 Ocak 2023 Pazartesi 12:22
  • Amcaoğlu, projeleri hakkında bilgi verdi02 Ocak 2023 Pazartesi 11:54
  • İsmail Dağ hayatını kaybetti02 Ocak 2023 Pazartesi 11:39
  • Dikkat! 9 Saatlik Elektrik Kesintisi02 Ocak 2023 Pazartesi 11:03
  • Ercan Havaalanı 3 günde 221 uçağa hizmet verdi02 Ocak 2023 Pazartesi 10:35
  • Meclis, bütçe görüşmelerine bugün devam edecek02 Ocak 2023 Pazartesi 10:27
  • Kanal SİM’in TÜRKSAT yayınları durdu01 Ocak 2023 Pazar 22:02
  • Gazeteci Sami Özuslu "Noktayı Koydu..."01 Ocak 2023 Pazar 21:57
  • Haspolat'ta öğrenci yurdunda yangın çıktı01 Ocak 2023 Pazar 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti