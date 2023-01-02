Erhürman: Tatar, seçim yasaklarının içinde tarafsızlık ilkesini ihlal ederek siyaset yaptı

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bugün devam ediliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis kürsüsünden bir konuşma gerçekleştirdi.

“ERSİN TATAR, SEÇİM YASAKLARININ İÇİNDE TARAFSIZLIK İLKESİNİ İHLAL EDEREK SİYASET YAPTI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçime müdahil olurken, kendi görevlerini bile yerine getiremediğine dikkat çeken Erhürman, “Ersin Tatar, seçim yasaklarının içinde tarafsızlık ilkesini ihlal ederek siyaset yaptı” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının asli görevinin, ‘Kıbrıs sorunun çözümü için uğraşmak ve bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklarını korumak’ olduğunu vurguladı.

“HÜKÜMET BU SEÇİMLERDE ERSİN TATAR’IN ÇÖZÜM POLİTİKASININI REFERANDUMA SUNDU”

Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm politikası üzerinden yerel seçimlerde politika yürütüldüğünü kaydeden Erhürman, “Hükümet bu seçimlerde Ersin Tatar’ın çözüm politikasını referanduma sundu” ifadelerini kullandı.

Erhürman, hükümetin yerel yönetim seçimlerinde dahi anlatacak başka bir hikayesi olmadığını dile getirerek, “Anlattığınız hikaye bu seçimlerde duvara tosladı” diye konuştu.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEZİYLE ÇÖZÜME ULAŞILAMAYACAĞI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR”

Ortaya atılan ‘iki devletli çözüm’ teziyle bu ülkede çözüme ulaşılamayacağının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Erhürman, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Kıbrıs sorunun çözümü için ortaya koyulan tez, ‘çözümsüzlük çözümdür’ tezidir. Bu ülkede ikamet eden insanların yaşadığı sorunlara bir çare üretmek gibi bir gaileniz yoktur. Kıbrıs sorunun çözümü ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göre geldiği günden beri ne yaptı sorunun cevabı koskocaman bir sıfırdır.”