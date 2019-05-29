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Erhürman: Tatar, Türkiye'yi zan altında bıraktı

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"Hepimizde TC geçmiş hükümeti bozdu ve bu hükümeti kurulmasını istedi izlemini bırakıyor. Dolayısıyla bunu açık açık cevaplaması gerekiyor..."
Erhürman: Tatar, Türkiye'yi zan altında bıraktı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı programına konuk oldu. Erhürman, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erhürman’ın konuşmasının satır başları şöyle:

15 aylık hükümet sürecimizde ciddi sorunlar yaşadık. Zorlu bir 15 ay geçirdik. Hükümet düşeli 20 gün oldu. 20 gün önce aynı masanın etrafında kafa patlattığım arkadaşlarımla ilgili olarak herhangi bir kırgınlık beyan etmeyi ne kendime ne ülkeme olması gereken siyasete yakıştırdım. Bir ülkede siyasetin nasıl olacağını herkes şöyle belirlenir zannediyor “ Siyaset diye bir kurum var, onun kendi kuralları var o kuralla uyarsanız siyaset yaparsınız uymazsanız siyaset yapamazsınız” gibi bir varsayım var. Ben bu varsayımı hiç katılmadım. Her ülke kendi siyasetini kendisi inşa eder ve her gün yeniden inşa eder. Biz de ağzımızdan çıkanı çok dikkatli belirlemeliyiz ki bu ülkedeki siyaseti içinde yaşanılabilir bir şeye dönüştürebilirim. Ben sakinim. UBP-HP koalisyonu kurulacağını basın yazıyordu. O yüzden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmeye geldiğinde UBP-HP denenmelidir dedim. Ben kimseyi suçlamıyorum.  “Ankara’nın istediği hükümeti kurduk” cümlesini mecliste Ersin Tatar’a soracağız.  Eğer bu ülkede demokrasiden bahsedeceksek bir seçim olur halk belirli partilere oy verir, o partilerde bir birleri ile görüşür eğer tek parti hükümeti kurulamayacaksa ve koalisyon üretirse, bu koalisyonların sürdürülmesi istenirse ama başka bir yerden “hayır o koalisyon değil bu koalisyon” deniyorsa” o zaman bu ülkedeki demokrasi çok ciddi şekilde zedelenmiş olur. Eğer sayın Ersin Tatar söyledikleri ile bunu anlatmak istiyorsa eğer “Evet Türkiye Cumhuriyeti bize dedi ki bu hükümeti bozun bu hükümeti kurun” diyorsa o zaman bu ülkede demokrasi zede almış demektir.  Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin ilişkisi yaşamsal önemdedir. Ersin Tatar “Türkiye Cumhuriyeti’nin arzu ettiği bir hükümeti amaçladık” dedi. Ben bunu kendisine soracağım çünkü bu söylediği ile Türkiye Cumhuriyeti de zan altında bırakıyor. Hepimizde TC geçmiş hükümeti bozdu ve bu hükümeti kurulmasını istedi izlemini bırakıyor. Dolayısıyla bunu açık açık cevaplaması gerekiyor.

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