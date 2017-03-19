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Erhürman Tatlısu Kazı Alanı’nı ziyaret etti

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Erhürman Tatlısu Kazı Alanı’nı ziyaret etti
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyeti, Tatlısu’da Arkeolog Müge Şevketoğlu ve ekibi tarafından sürdürülen kazıyı ziyaret ederek kazı alanında incelemede bulundu ve arkeopark projesiyle ilgili bilgi aldı.

M.Ö 8200 yılına, neolitik döneme kadar uzanan bulgular, Kıbrıs’ın kuzeyinde bugüne kadar bulunan en eski yerleşim yerinin ortaya çıkarıldığını gösteriyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kazı alanını ziyaret eden ve arkeopark projesiyle ilgili olarak Müge Şevketoğlu ve ekibinden bilgi alan Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyindeki en eski yerleşim yerini ortaya çıkarmaya yönelik bu kazının ve kazı alanında yapılması planlanan arkeopark projesinin son derece heyecan verici olduğunu, bu projede emeği geçen herkese teşekkür borçlu olduklarını söyledi. Kazının hem arkeolojik açıdan hem de turizm açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erhürman şöyle konuştu:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde bugüne kadar ortaya çıkarılan en eski yerleşim yerinin kalıntılarıyla karşı karşıya olmak insanı heyecanlandırıyor. Kazıda ortaya çıkarılan çok sayıda eserin yanında örneğin 10 bin yaşındaki bir iğneyi görme şansına erişmek bile onlarca duygu ve düşünceyi tetiklemeye yetiyor. Sevgili Müge Şevketoğlu’nun bizimle paylaştığı arkeopark projesi ise ayrıca önemli. Kazı devam ederken, bir yandan da dileyenlerin gelip buradan çıkan eserleri görebilecek, kazı alanını gezip bilgi alabilecek ve yerleşim yerinin canlandırılması için inşa edilen ve edilecek olan mekanlarda dolaşabilecek olması, eğitim, arkeoloji ve sanat tarihine olan ilginin artırılması ve turizm açısından yepyeni ufuklar açacak. Ülkemizi tam da bu tip çalışmalarla tanıtmalıyız. Başta sevgili Müge Şevketoğlu ve desteğini esirgemeyen Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim”.

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