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Erhürman: Tavrımız sert ve net olacak

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyeler Reformu Yasası'nı görüşen komite toplantısı ara verdiği sırada basına açıklamalarda bulundu.
Erhürman: Tavrımız sert ve net olacak

Erhürman, yapılan görüşmelerde ciddi sorunların ortaya çıktığını belirterek, hükümetin sadece siyasi yaklaşımlarda bulunduğunu, 'ben yaptım olur' zihniyetiyle hareket ettiğini savundu.

Sadece sayı üzerinden hareket edildiğini dile getiren Erhürman, yasanın bu şekilde geçmemesi için çok ciddi ve sert bir müdahale vereceklerini kaydetti.

Komite toplantısının yarına ertelenemesini istediklerini dile getiren Erhürman, olumlu bir yanıt almadıklarını ve bunun içinde uğraşlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Hükümetin dayatmacı tavrı ile mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Erhürman, anti demokratik uygulamalara tavırlarının sert ve net olacağını vurguladı.

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