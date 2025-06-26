Erhürman: TDP’den olumsuz karar çıksa bile birlikte yönetim şiarımız değişmeyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kanal T’de Nazar Erişkin’in sunduğu “Güne Dair” programına konuk oldu.

Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile olası işbirliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “‘Birlikte yöneteceğiz’ şiarı, halkın tüm kesimlerini kucaklayacak bir anlayışın parçası. ‘Birlikte yöneteceğiz’ şiarımız ülkenin ihtiyaçlarından kaynaklanıyor” dedi. CTP ve TDP’nin Kıbrıs sorununun çözümünde uzun süredir benzer tezleri savunduğuna dikkat çeken Erhürman, “Zaten aramızda bir uyum vardı. TDP’nin birlikte yönetme şiarımızda ekstra bir yeri var” ifadelerini kullandı.

TDP’nin Parti Meclisi’nde pazartesi günü olumsuz bir karar alsa bile, birlikte yönetim ilkesinin değişmeyeceğini belirten Erhürman, “Biz bu şiarı yalnızca bir ittifak değil, ihtiyaç olarak ortaya koyduk. Ekonomik açılımlarda, dünya ile ilişkilerde ve eğitimde de birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

Erhürman, seçim sonrası da hangi partiye oy verirse versin, yetişmiş insanlarla birlikte çalışmaya açık olduklarını belirterek, “Elbette arzumuz seçimde de birlikte çalışmaktır,” şeklinde konuştu.