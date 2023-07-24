Erhürman: Temel tezimiz federasyon, temel gündemimiz halkın yoksullaşmasıdır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette elektriklerin kesildiğini, AKSA ile sözleşme imzalandığını, alım gücünün yerlerde süründüğünü ve birçok sorun olduğunu vurgulayarak bu gerçeklikler ortada dururken gündemin saptırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, memlekette birçok sorunun olduğunu belirtti ve gündemin saptırılmasına izin vermeyeceklerine dikkat çekti. CTP’nin organları aracılığıyla karar veren bir parti olduğunun altını çizen Erhürman, yapılan eleştirileri hoşgörüyle karşıladıklarını belirtti.

“TEMEL TEZİMİZ FEDERASYONDUR”

Tufan Erhürman, her bir olayın kendi konjonktürel çerçevesi içerisinde yaşandığını söyledi ve bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. CTP’nin bir diplomasi geçmişi olduğuna işaret eden Erhürman, diyaloğun önemine vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “CTP olarak temel tezimiz, eşit egemenlik ve iki bağımsız devlet tezinin gerçekçi olmadığı, çözümün formülünün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğudur” ifadelerini kullandı. Makam ve mevki uğruna bireysel tavır geliştirmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğine dikkat çeken Erhürman, “Bugüne kadar ben parti organlarının kararları dışında herhangi bir şey yapmadım. Bu benim parti içi demokrasiye olan inancımdır” diye konuştu.

“BU ÜLKEDE VAR OLACAKSAK KURUMSAL YAPIMIZLA VAR OLACAĞIZ.”

Memlekette elektriklerin kesildiğini, AKSA ile sözleşme imzalandığını, alım gücünün yerlerde süründüğünü ve birçok sorun olduğunu vurgulayan Erhürman, bu gerçeklikler ortada dururken her söylenene cevap vermek gibi bir zamanlarının da olmadığını belirtti. “Bu ülkede var olacaksak kurumsal yapımızla var olacağız. Algı değil, olgudur mesele” diyen Erhürman, insanların elektriksiz bırakıldığını, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ise açıklama yapmadığını ifade etti. Tufan Erhürman, “Ülkede artık, KKTC vatandaşları talebi belirleyen etken olmaktan çıktı. Bu sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Temel gündemimiz Kıbrıs Türk halkının yoksullaşması, yoklaşması ve göç etmesidir. Önerilerimiz de nettir. Gündemin saptırılmasına izin vermeyeceğiz” diye ekledi.

“İDDİALARINI İSPATLAMAKLA MÜKELLEFTİRLER…”

Tufan Erhürman, “2025’te yapılacak Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili benim Türkiye Cumhuriyeti’nden herhangi bir yetkiliyle, herhangi bir irtibatım olduğunu iddia eden varsa ispatlasın. Temasım varsa iddialarını ispatlamakla mükelleftirler. Çünkü böyle bir şey yok. Biz dikkate almadığımız ve cevap vermediğimiz zaman o, doğruymuş algısı yaratılıyor. 2025’te CTP’nin adayının kim olacağına dair bir karar da yok. Kıbrıslı Türklerin iradesi neyse, o gerçekleşsin. Ne lehimize ne de aleyhimize müdahaleleri reddediyoruz” ifadelerini kullandı.