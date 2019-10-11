Erhürman: "Temennim, bölgenin huzur ve barışa kavuşması"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatı ile ilgili açıklama yaparak, operasyonun en az kayıpla sonlanmasını ve bölgenin en yakın zamanda huzura ve barışa kavuşmasını temenni etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatı ile ilgili açıklama yaparak, operasyonun en az kayıpla sonlanmasını ve bölgenin en yakın zamanda huzura ve barışa kavuşmasını temenni etti.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen Harekat’ın en az kayıpla, güvenliğin sağlanması hedefine ulaşılarak bir an önce tamamlanmasını ve bölgenin en yakın zamanda huzur ve barışa kavuşmasını temenni ederim. Bizleri çok üzen ve aralarında çocukların da bulunduğu kayıp ve yaralı haberleri geliyor. Kayıplarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilerim.”