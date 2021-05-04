Erhürman: "Tıp-İş 1 aydır eylemde, hükümet için dert değil mi?"

İşte açıklama;

TIP-İŞ, pandeminin ortasında, poliklinik ve sağlık ocaklarında bir aydır eylemde. Talepler ortada. İstişare edilemiyor mu? Uzlaşılamıyor mu? Hükumet için bu durum tamam mı? İnsanlarımızın bu şartlarda oralarda hizmet alamaması hükumet için dert değil mi?Yönetmeye niyet var mı?