Erhürman: Töre bizim adımıza konuşmaya cüret etmesin, kendisini men ederim!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Zorlu Töre’ye CTP adına konuşma cüretinde bulunmamasını söyledi ve bundan kendisini men ettiğini vurguladı. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Genel Başkan Tufan Erhürman, oturuma ara verilmeden önce yaptığı konuşmadan dolayı Zorlu Töre’yi en sert şekilde kınadığını söyledi. Töre’nin Meclis Başkanı olarak yapması gereken şeyleri yapmadığını, yapmaması gereken şeyleri ise yaptığını, bir de aynı sıfatla her zamanki gibi provokatörlüğe soyunduğunu söyledi ve CTP adına Töre’yi men ettiğini ifade etti. CTP olarak tepkilerinin sanıldığından çok daha büyük olacağının altını çizen Erhürman, Töre’nin üç kelime ezberleyerek CTP’yi Atatürk düşmanı, Dr. Küçük düşmanı gibi göstermeye çalıştığını açıkladı, bu davranışı da en sert şekilde kınadığını dile getirdi, Töre’yi aynı davranışı tekrar sergilemekten men ettiğini kaydetti.

“EZBERLEDİĞİ ÜÇ KELİMENİN DIŞINA ÇIKIP TARİH ÖĞRENSİN”

Töre’nin eğer Atatürk’ten bahsedecekse ezberlediği üç kelimenin ötesine geçip tarih öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bilmesi gerekir ki Mustafa Kemal Atatürk, meclis hükümeti sisteminin kuran kişidir. Cepheye giderken bile meclisten yetki alıp o yetkiyi kullandıktan sonra meclise hesap veren kişidir. Töre, üç kelimenin dışına çıkıp da tarih bilme ihtiyacı varsa öğrensin” dedi. Konuşmasında mecliste nasıl karar alınması gerektiğini Töre’ye söylediğini aktaran Erhürman, Töre’nin Avrupa Parlamentosu Başkanı’na gönderdiği mektuptan kimsenin haberdar olmadığını, bunun sadece CTP’yi değil, Avrupa Parlamentosu toplantılarına katılan UBP’li vekilleri de yok saydığı anlamına geldiğini vurguladı.

“BU BİR ELEŞTİRİ DEĞİL, UYARIDIR. TÖRE BU UYARIYI ALSIN!”

5 kez yapılan oylamanın sonucunda fotoğraflı kanıtlar gösterilecek Meclis Başkanlığı görevine seçilen Zorlu Töre’nin bu göreve geldiği günden beri kafasına göre hareket ettiğini anımsatan Tufan Erhürman, koruma konusunda hükümet kanadının kendilerine “bu konu halledilecek” demiş olmasına rağmen somut adım atılmadığını kaydetti. Töre’ye çağrıda bulunan Erhürman, “Bir daha CTP’yi Atatürk, Dr. Küçük veya bu ülkeye hizmet etmiş herhangi bir cumhurbaşkanıyla aynı cümlede kullanacaksa üç değil, otuz üç defa düşünsün” dedi. Geçtiğimiz yıl Kıbrıs Türk tarihini anlatan bir dizi çekildiğini ve o dizide Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’ın nerede konumlandırıldığını bir kez daha hatırlatan Erhürman, “Bizi bu tartışmaların içine yeniden çekmeye kalkmayın” dedi.

“SİYASETEN FARKLI OLSAK DA BU ÜLKEYE HİZMET EDENLERE SAYGI GÖSTERİRİZ”

CTP olarak siyaseten farklı noktalarda bulunsalar bile bu ülkeye hizmet etmiş herkese saygı gösteren bir parti olduklarının altını çizen Genel Başkan Tufan Erhürman, Töre’ye yönelik “Hele Mustafa Kemal Atatürk konusunda ezberlediği 3 kelimeyle tarih şekillendirmeye de kalkmasın. Bizim adımıza konuşmaya da hiç cüret etmesin” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.