  • BIST 92.994
  • Altın 230,892
  • Dolar 5,5498
  • Euro 6,2293
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Erhürman: "Türk askerinin adaya çıktığı tarih karanlık günlere rast geldi"

»
Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Törenine katılarak, Türk askerinin Kıbrıs'a çıktığı tarihin adada yaşanan karanlık günlere rast geldiğine dikkat çekti.
Erhürman: "Türk askerinin adaya çıktığı tarih karanlık günlere rast geldi"

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Törenine katıldı.

Erhürman, Kıbrıs sorunun 1963'te başladığını anımsatarak Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin de bu tarihten daha eskilere dayandığını ifade etti.

Türk askerinin Kıbrıs'a çıktığı tarihin adada yaşanan karanlık günlere rast geldiğine dikkati çeken Erhürman, Kıbrıs Gazilerine hitaben şunları söyledi:

"Her birinizi ayrı ayrı emeği, özverisi ve kahramanlığı vardır. Kıbrıs Türk halkı dünyada onurlu bir halk olarak var olabilmek için mücadeleye devam ediyor. Bu mücadelede en önemli örnek sizlerin gösterdiği kahramanlıktır."

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Gazilerine madalyaları Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başbakan Erhürman, Bakan Selçuk ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler tarafından tevcih edildi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya takdimi esnasında, gazilerin seferberlik ilan edildiği takdirde ilk önce göreve yazılmaları konusunda garanti beklediklerini anlattıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası28 Mart 2019 Perşembe 12:50
  • Cinsel istismardan 62 yıl hapse çarptırılan 'sahte şeyh'e 10 yıl daha ceza28 Mart 2019 Perşembe 11:21
  • Özhaseki Yavaş’a övgüler düzmüş: İnşallah güzel hizmetlere devam eder (Video)28 Mart 2019 Perşembe 11:20
  • Rize'de bir esnaf, kalbi duran yavru köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü (Video)28 Mart 2019 Perşembe 11:07
  • İmamoğlu: Beyoğlu dahil 10 ilçeyi kazanabiliriz28 Mart 2019 Perşembe 11:01
  • Erdoğan'ın klibinde rol alan sanatçıları kandırmışlar: Bugüne kadar AKP'den gelen hiçbir davete katılmadım28 Mart 2019 Perşembe 10:24
  • ‘Nilgün’ün kurbanı olduk’: Tiyatrocular Erdoğanlı klipte yer aldığını bilmiyormuş28 Mart 2019 Perşembe 09:56
  • Erdoğan: Seçimde en ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak27 Mart 2019 Çarşamba 22:26
  • Varlık Fonu'ndaki THY hisseleri Katar'a mı satıldı?27 Mart 2019 Çarşamba 21:02
  • Türkiye Bankalar Birliği'nden dolar ve swap açıklaması27 Mart 2019 Çarşamba 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti