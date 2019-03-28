Erhürman: "Türk askerinin adaya çıktığı tarih karanlık günlere rast geldi"

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Törenine katıldı.

Erhürman, Kıbrıs sorunun 1963'te başladığını anımsatarak Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin de bu tarihten daha eskilere dayandığını ifade etti.

Türk askerinin Kıbrıs'a çıktığı tarihin adada yaşanan karanlık günlere rast geldiğine dikkati çeken Erhürman, Kıbrıs Gazilerine hitaben şunları söyledi:

"Her birinizi ayrı ayrı emeği, özverisi ve kahramanlığı vardır. Kıbrıs Türk halkı dünyada onurlu bir halk olarak var olabilmek için mücadeleye devam ediyor. Bu mücadelede en önemli örnek sizlerin gösterdiği kahramanlıktır."

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Gazilerine madalyaları Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başbakan Erhürman, Bakan Selçuk ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler tarafından tevcih edildi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya takdimi esnasında, gazilerin seferberlik ilan edildiği takdirde ilk önce göreve yazılmaları konusunda garanti beklediklerini anlattıklarını söyledi.