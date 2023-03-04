Erhürman: Türkçe bilmeyen öğrenciler sorununun, “öğrenci sayısı artarak” devam ettiğini öğrendik

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkçe bilmeyen öğrenciler sorununun, öğrenci sayısı artarak devam ettiğini öğrendiklerini belirtti; “Neler kaybettiğimizin, nasıl riskler yarattığımızın farkında mısınız” diye sordu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün tam gün Gazimağusa’da okul ziyaretlerinde bulunduklarını hatırlattı.

Erhürman, “Onlarca defa gündeme getirdiğimiz Türkçe bilmeyen öğrenciler sorununun öğrenci sayısı artarak devam ettiğini öğrendik öğretmen ve müdürlerimizden” dedi.

Erhürman’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Sabahleyin sınıfa girip, okul kapanana kadar konuşulan hiçbir şeyi anlamadan oturup bekleyen, teneffüslerde yalnızca kendi gruplarıyla iletişim kuran, sonra evlerine giden onlarca öğrenci. Bu öğrenciler de, diğer öğrenciler de, öğretmenler de sıkıntılı!

Neler kaybettiğimizin, nasıl riskler yarattığımızın farkında mısınız? Her gündeme getirdiğimizde açıklama yapıp, çözüyoruz demekle yetinmeye devam mı? Yazık!”