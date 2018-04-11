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Erhürman: "Türkiye ile yoğun çalışacağız"

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Erhürman: "Türkiye ile yoğun çalışacağız"
Erhürman: "Türkiye ile yoğun çalışacağız"

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul etti…

Recep Akdağ, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği ve Gelişme programı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden sorumlu olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. “kardeşlerime göz bebeğimiz olan bir toprağa göz bebeiğimiz olan insanlara hizmet etmek benim için bir şereftir” diyen Akdağ, ayda bir KKTC’yi ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi.

“Bu ziyaretlerde mümkün olduğu kadar iş çalışmaları yapalım. Zaman ayıralım protokolün üzerinde çalışma yapalım. Kıbrıs Türk halkının eğitimi, kabiliyetleri ve bu toprakların potansiyeli bizim kişi başına düşen geliri kısa bir zamanda 25 bin dolara çıkarmamız için önümüze fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları birlikte kullanırsak hızlı bir şekilde ilerlememiz için hiçbir engel yok” dedi.

Halka hizmet etmek isteyenler için önemli olanın halkın huzuru, refahı ve zenginliği olduğuna işaret eden Akdağ, kurulan yeni hükümetin amacının da bu olduğunu gördüklerini ve verimli bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman da Akdağ’ı ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade etti…

Erhürman Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erhürman, çalışmaya ve iş üretmeye önem veren bir hükümet olduklarını belirterek, Türkiye ile yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını ve bundan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Bugüne kadar aktardığımız sorunlar ve projeleri ilgiyle karşıladılar ve bu bizi çok mutlu etti. Birlikte çalışacağız. Ankara’da paylaştığımız projeleri bir kez de burada hangi noktaya kadar ilerlettiğimiz paylaşma şansı bulacağız. Bu ziyaret bizim için çok değerli” dedi.

 

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