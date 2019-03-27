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Erhürman, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı Kıbrıslı Türk oyuncusu Merve Çelebi'yi kabul etti

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Erhürman, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı Kıbrıslı Türk oyuncusu Merve Çelebi'yi kabul etti
Erhürman, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı Kıbrıslı Türk oyuncusu Merve Çelebi'yi kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, önümüzdeki hafta Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımıyla İtalya ve Avusturya’da müsabakalara katılacak olan Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul edip, görüştü.

Başbakan Erhürman kabulde gençlerin isteyince ve çalışınca hedeflerine ulaşmalarının önündeki engelleri aşabileceklerine olan inancını ifade ederek Milli voleybolcu Merve Çelebi'ye başarılar diledi.

Kabulde, Merve Çelebi, Başbakan Erhürman’a Türkiye Kar Milli Takımıyla Avrupa 3’üncüsü geldikleri turnuvada giydiği formasını hediye etti.

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