Erhürman: Türkiye’den KKTC’ye Pek Çok Kalem İlaç İthal Edilemiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk ilaçlarına gelecek olan yüzde 37,43’lük zam nedeniyle kişisel sosyal medyasından paylaşımda bulundu.

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından ilaçta konulan ihracat yasağı dolayısıyla Türkiye’den KKTC’ye pek çok kalem ilaç ithal edilemiyor” diyen Erhürman bu sorunun aylardır Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve kendisi tarafından dile getirildiğini ancak kimsenin duymadığını ifade etti.

PAYLAŞIM TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

Aylardır Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) de söylüyor, biz de söylüyoruz:

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ilaçta konulan ihracat yasağı dolayısıyla Türkiye’den KKTC’ye pek çok kalem ilaç ithal edilemiyor. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşün ve bu sorunu halledin diyoruz. Duyan, dinleyen yok!!! Bugün KTEB aynı sorunu bir kez daha dile getirdi. Pek çok ilaç eczanelerde yok dedi. Duyacak mısınız?!! Yoksa bu halkın gailesini çekmemeye devam mı?!!