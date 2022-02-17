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Erhürman: UBP, Bugün Bizimle Temasa Geçmek İsteseydi, Geçerdi

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Erhürman: UBP, Bugün Bizimle Temasa Geçmek İsteseydi, Geçerdi
Erhürman: UBP, Bugün Bizimle Temasa Geçmek İsteseydi, Geçerdi

BRT’de ’18. Saat’  programında konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman UBP’nin CTP verdiği metne bugün dönüş yaptığını ifade ederek,  metinde iki partinin Kıbrıs sorunu ve Kapalı Maraş konusunda görüş ayrılığı olduğunu kaydetti.

Erhürman UBP’nin ikili ve üçlü  koalisyon ihtimaller üzerinde daha çok durduğunu ifade ederek,  “UBP, bugüne bizimle temasa geçmek isteseydi, geçerdi” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise CTP verdiği yazılı metne bugün UBP’den 5 sayfalık yazılı bir yanıt verildiğini ifade etti.

Kendilerine verilen metinde Kıbrıs sorunu ve Kapalı Maraş olmak üzere iki ana başlık üzerinde durulduğunu ifade eden CTP Genel Başkanı , metinde iki partinin  bu konularda hemfikir olabileceğinin düşünülmediğinin aktarıldığını kaydetti.

UBP Genel Başkan  Fazi Sucuoğlu’nun HP ile ikili koalisyon, DP ve YDP ile üçlü koasliyon üzerinde pek çok görüşme yaptığına dikkat çekerek, “UBP, bizimle temasa geçmek isteseydi, bizimle temasa geçerdi” dedi.

Erhürman “Sn Faiz Sucuoğlu tarafından, Pazar’a kadar bu işin bitirilmesi öngörülüyor.  Dolayısla belli ki, ya üçlü koalisyon, yada ikili koalisyon ihtimali şu anda çok daha güçlü ihtimaller olarak UBP tarafından ve muhatapları tarafından değerlendirilecek. Bizim şu anda var olan duruma ilişkin değerlendirmemiz bu” ifadelerini kullandı.

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