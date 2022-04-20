Erhürman: Üç yanlış bu kadar büyük bir krizin ortasında bir maskaralık yaşattı

Bu saatten sonra ne karar alırsanız alın ciddiyetle ve sorumlulukla davrandığınız konusunda kimseyi ikna edemezsiniz!

İşte açıklama;

Sn. Atun yanlış yaptı. Başbakan kendisiyle çalışmayı istemediğini bu kadar açık biçimde ortaya koyduktan sonra kendisine düşen istifa etmekti.

Sn. Tatar yanlış yaptı. Sn. Sucuoğlu Sn. Atun'un görevden alınmasına ilişkin yazıyı gönderdiğinde, bunu reddetme, bekletme gibi bir yetkisi ve lüksü yoktu.

Sn. Sucuoğlu yanlış yaptı. Bir bakanı görevden alamıyorsa "şartlı istifa" falan sunmaz, ya bakanın görevden alınmasını bekler ya da bekleyemiyorsa doğrudan hükumetin istifasını sunardı.

Üç yanlış bu kadar büyük bir krizin ortasında bir maskaralık yaşattı bu halka. Bu saatten sonra ne karar alırsanız alın ciddiyetle ve sorumlulukla davrandığınız konusunda kimseyi ikna edemezsiniz!