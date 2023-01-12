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Erhürman: Üç Yıldır Düzenleme Yapmamaklar Kamu Çalışanlarından Haksız Vergi Toplandı

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in "kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 52’ye varan net artış olacağı" açıklamasının yanlış olduğuna vurgu yaptı.
Erhürman: Üç Yıldır Düzenleme Yapmamaklar Kamu Çalışanlarından Haksız Vergi Toplandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başbakan Ünal Üstel’in kamu maaşlarında yapılacak net artış oranıyla ilgili açıklamasının yanlış olduğunu söyledi.

Üstel açıklamasına göre kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 52'ye varan net artış olacağına işaret eden Erhürman, bunun yanlış olduğuna vurgu yaptı.   

Kamu çalışanlarının maaşlarındaki artışın hayat pahalılığı oranında olacağını ifade eden Erhürman, “Geriye kalan vergi dilimlerindeki düzenlemeyle ilgili. Vergi dilimlerinde en son 2019'da dörtlü hükumet döneminde düzenleme yapıldı. Üç yıldır düzenleme yapmamakla kamu çalışanlarından haksız vergi toplandı. Sendikaların mücadelesi sayesinde düzeltilmeye çalışılan bu! Bilmek ve yanıltıcı açıklama yapmamak gerek!” dedi.

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