Erhürman, ülke ekonomisine işaret ederek, "Halkın alım gücü yerlerde süründüğünden talep de daralıyor." dedi.

İşte açıklama;

Bu ülkenin sanayicisi artan hammadde fiyatlarının baskısı altında. Başta elektrik ve akaryakıt olmak üzere girdi maliyetleri uçmuş. Maliyetleri döviz üzerinden belirlenirken, gelirleri TL cinsinden. İhracat olanakları ülkenin statüsünden dolayı sınırlı ve sıkıntılı.

Yetişmiş ara eleman (uzman, usta) bulamıyor. Yetişenler ve gidebilenler de güneyde de ihtiyaç olduğundan ve euro cinsinden maaş ödendikleri için burada çalışmayı tercih etmiyor. Halkın alım gücü yerlerde süründüğünden talep de daralıyor. Bunların üstüne bir de "protokol" çerçevesinde Türkiye'den gelecek büyük yatırımcının sınırsız rekabetiyle karşı karşıya kalacak!

"Üreten yok olmaz" ama sanayici üretmeye çalışırken yok olma riskiyle karşı karşıya. Ekonomi konuşulacaksa gerçek gündem bu! Bizim gündemimiz o yüzden Kıbrıs sorunu, güven yaratıcı önlemler, yeşil hat tüzüğü, doğrudan ticaret tüzüğü, beş yıllık sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı, euroya endekslenme.

Bunlarla uğraşmak gerekirken koltuk kapmaca oyunu oynayanlara, ekonominin yanında demokrasiyi de mahvedenlere, bu halkın zamanını çalanlara tepkimizin sebebi de bu!