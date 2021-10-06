Erhürman: Ülke kaynakları siyasi rant aracı olarak kullanılamaz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ülkeye ait kaynakları siyasi rant kapısına dönüştürdüğünü vurguladı. Erhürman dün, Lefkoşa’da Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya ve Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de eşlik etti. Azınlık Hükümeti’nin artık yok hükmünde olduğunu dile getiren Erhürman, ülkedeki tüm kurumsal yapının darmadağın edildiğini ifade etti. İhalesiz akaryakıt alımına da değinen Erhürman, Kıb-Tek’te Ağustos ayında ihalesiz akaryakıt alındığını ve alınan akaryakıtın hem kirli hem de şartnameye aykırı olduğunu, buna rağmen Azınlık Hükümeti’nin her şey normalmiş gibi davrandığını söyledi.

“MALİ YAPI BERBAT DURUMDA”

Ülkedeki tüm kaynakların sıfırı tükettiğinin altını çizen Tufan Erhürman, mali yapının berbat durumda olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokole rağmen para sürekli iç borçlanmaya gidildiğine işaret eden Erhürman, ekonominin düzeleceğine dair işaret yaratacak herhangi bir girişim yapılmadığını söyledi. Meclis’e hükumet tarafından gönderilen yalnızca altı yasa tasarısının yasalaştığını belirten Erhürman, aynı dönemde Bakanlar Kurulu’nun Anayasa’ya aykırı olup olmadığını dahi dikkate almaksızın 74 tane Yasa Gücünde Kararname geçirdiğini, Meclis’in itibarının yerle bir edildiğini ve ülkenin kararnamelerle yönetildiğini söyledi.

“BU GİDİŞAT KIBRIS TÜRK HALKINI YOK OLUŞA SÜRÜKLÜYOR”

Kıbrıs Türk halkının önünde kritik bir erken genel seçim olduğunu ifade eden Genel Başkan Tufan Erhürman, mevcut gidişatın Kıbrıs Türk halkını yok oluşa doğru sürüklediğine dair endişeler taşıdıklarını belirtti. Vatandaşlık, istihdam, üçlü kararnameyle yapılan atamalar, sanayi arazileri, kırsal kesim arsaları, kamu bankalarının kredileri gibi pek çok konuda ülkedeki kaynakların siyasi istismar kapısına dönüştürüldüğünü kaydeden Erhürman, bu kapıların sonunun olmadığını, Azınlık Hükümeti’nin bunları kullanmaya devam ettiğini ve hükumete geldiklerinde bu kapıların yasalarla düzenlenecek objektif kriterler çerçevesinde tamamen kapatılacağını açıkladı.