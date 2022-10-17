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Erhürman: “Ülkede nasıl bir kafayla işler yapılıyor, akıl alır değil”

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Erhürman: “Ülkede nasıl bir kafayla işler yapılıyor, akıl alır değil”
Erhürman: “Ülkede nasıl bir kafayla işler yapılıyor, akıl alır değil”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada, hükümete, ihaleler başta olmak üzere eleştirilerde bulunarak, “Ülkede nasıl bir kafayla işler yapılıyor, akıl alır değil… Açılan her ihale iptal edilir, geri çekilir, mahkemeden döner. Ülkede dingil koptu” dedi.

Erhürman, Meclis genel kurulunda iç tüzüğün 62. Maddesi üzerine “Son siyasi gelişmeler” konusu başlığı altında söz aldı.

Erhürman, hükümetin son bir hafta içerisinde ülkede yaşattıkları üzerine sevmediği bir başlık hakkında konuşma yaptığını ifade ederek, Vakıflar Bankası ile Kooperatif Merkez Bankasının Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilme gerekçesini sordu.

 

Seçim üstü olan bu gelişmenin “Başbakanlığın bu bankaları yönetemediği, Turizm Bakanının daha iyi yöneteceği, yerel seçimler öncesi istihdam yapılacağı, kredi olanakları sağlanacağı” gibi iddiaları beraberinde getirdiğini savunan Erhürman, bu konuda hükümetten açıklama istedi.

 

Erhürman, Meclis Başkanlığının da kendini ayrı bir Başbakanlık gördüğünü savunarak, yeni Meclis Binasının genel kuruldan onaysız yapıldığını, divandan, danışmadan, genel kuruldan habersiz Avrupa Parlamentosu Başkanı'na mektup yazdığını, Meclis önüne heykel yapıldığını, korumalar tutulduğunu kaydetti, eleştirilerde bulundu.

Meclis Başkanlığının bu şekilde “kafasına göre” takılamayacağını, yasamanın başında olan bir kişinin kendi başına hareket edemeyeceğini işaret eden Erhürman, bunları “tuhaf haller” olarak niteledi, Meclis Başkanının idarenin içinde gibi davrandığını kaydetti.

“Abuk subuk işleri” konuşmak yerine ülkenin geleceğine yönelik konuşmalar yapmak istediklerini ancak olmadığını, artık birinin bugün çıkıp kürsüden elektrikte neler olduğunu söylemesi gerektiğini, hademeler, Güngör çöplüğü, akaryakıt alımı gibi konularda neler olduğunu anlatması gerektiğini ifade eden Erhürman, öğretmenlerle ilgili de gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi, hükümetten açıklama istedi, teknik komitelerin çalıştırılması gerekliliği üzerinde durdu.

Erhürman, tüm bunların hükümetin “iş bilmezliğini” gösterdiğini ifade ederek, “özellikle hademeler meselesinde işin dingili koptu, bu insanlar sendikalı oldu, toplu iş sözleşmesi imzalanmalı. Siz de bileceksiniz ki kamu hizmeti yürütülecek. Sağlık ve eğitimde hijyen önemlidir. O yüzden oturun masaya bu anomaliyi giderin, protokolle iş maaş güvencesini sağlayın, ciddi adım atın, biz de destek verelim” diye konuştu.

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