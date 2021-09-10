Erhürman: Ülkede orman kanunları geçerli! İdare, hukuk falan Hak getire…

" Artık zor ve dayatma hakim! Zerre meşruiyeti kalmayan bu yapının adı "hükumet" falan değil “kaos”tur!!! #hükumetdeğilfelaket #istifaedin"

İşte açıklama;

Mahkeme ihalesiz alım kararının yürürlüğünü durduruyor. Bunun üzerine mahkemelerin elektriği kesiliyor. Enerjiden sorumlu bakan Sn. Arıklı elektriğin “bilinmeyen kişiler tarafından kesildiğini” söylüyor. Yetmiyor, Bakanlar Kurulu ihalesiz alım için “yeni” bir karar üretiyor. Sn. Arıklı, bu alım gerçekleşmezse ülkenin karanlığa gömüleceğini açıklıyor.

Bu kadar zamanda bir ihale sorununu çözemeyen “hükumet”, halka, “kırk katır mı kırk satır mı” diyor… Ülkede artık “orman kanunları” geçerli. İdare, hukuk falan Hak getire… Artık zor ve dayatma hakim! Zerre meşruiyeti kalmayan bu yapının adı "hükumet" falan değil “kaos”tur!!! #hükumetdeğilfelaket #istifaedin