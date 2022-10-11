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Erhürman: Ülkede Seçim Havası Yok

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Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan ’50+1′ programında soruları yanıtladı.
Erhürman: Ülkede Seçim Havası Yok

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan ’50+1′ programında soruları yanıtladı.

Yaklaşan yerel seçimler ve belediyelerin birleştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Erhürman, yargının önünde karar aşamasında olan bir ara emri sürecinde yorum yapmasının doğru olmadığını söyledi.

Ortaya çıkan durum karşısında ülkenin alelacele “yerel yönetimler reformu yapacağım sevdası” ile Anayasa ile karşı karşıya kaldığını öne süren Erhürman, bu belirsizlik nedeniyle pek çok yerde adayların dahi açıklanamadığını belirtti.

Tufan Erhürman, yerel seçimlere az bir süre kalmasına rağmen bu belirsizlik nedeni ile ülkede bir seçim havası oluşamadığına işaret etti.

Ulusal Birlik Partisi’nin, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 28 belediyeyle seçime gitmek istediği için yargıya başvurduğu söylemlerini de değerlendiren Erhürman, “mesele kaç belediye ile değil, seçime hangi kriterlerle gidileceğidir ” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yerel yönetim reformunun dünya örneklerine uygun ve geçiş sürecini içerecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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