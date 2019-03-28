Erhürman ülkeye döndü

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara'daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Erhürman'ı Ercan'da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Erhürman, Ankara'ya gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de KKTC yüksek öğretimini görüştü.