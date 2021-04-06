Erhürman: ülkeyi halkı kaostan kaosa sürükledirler

İşte açıklama;

Vakalar artmaya devam ediyor. Yeniden kapanmadan söz edilmeye başlandı. Emekçilerin, esnafın, özel sektörün bunu kaldırması mümkün değil. Sorun nerede? Ev karantinasında mı, denetimde mi, temaslı takibinde mi, hepsinde mi? Vakaların kontrol altına alınmasıyla, aşılamayla ilgili öngörü ne? Tatmin edici hiçbir açıklama yok!

Bu arada hayat pahalılığı ile ilgili akıl dışı karar sonrası hekimler, kamu çalışanları eylemde. Ülkeyi, halkı kaostan kaosa sürüklerken iktidar partilerinin gündemi yine, yeniden, sadece parti içi koltuk kavgaları!!!