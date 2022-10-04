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Erhürman: Ülkeyi Yönettiğinizi İddia Etmeye Devam Ediyorsunuz

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edilmesine işaret etti
Erhürman: Ülkeyi Yönettiğinizi İddia Etmeye Devam Ediyorsunuz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Kamu-İş’in 7 okulda yaptığı greve işaret ederek, “Sendika üyesi hademelere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığı iddiası devam ediyor" dedi. 

Okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edilmesine de dikkat çeken Erhürman, şöyle devam etti: 

“Namık Kemal Lisesi'nde okul çıkış saatinde kapılar kilitli olduğu için duvardan atlamak zorunda kalan öğrencilerden sonra, bugün de 23 Nisan İlkokulu'nda küçücük çocuklarımız aynı sebeple okulda mahsur kalıyor! Ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..”

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