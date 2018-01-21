Erhürman: "Umudumuz bölgeye barışçı bir ortamın tesis edilmesidir"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Zeytin Dalı Operasyonuyla ilgili açıklama yaptı…

Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Afrin harekatının, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede güvenliğin tesis edilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak biçimde tamamlanmasını diledi.

Erhürman, “Umudumuz, bölgede yaşanan terörün ve çatışma ortamının daha fazla can kaybına yol açmadan bir an önce son bulması, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygıyı ve bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğini sağlayan barışçı bir ortamın tesis edilmesidir.”ifadelerini kullandı.