Erhürman: Üreterek var olmaya, bu topraklara kök salmaya devam edeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, dün akşam 3’üncü Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı’na katıldı. Panayır’da açılış konuşması gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Üreterek var olmaya, bu topraklara kök salmaya, gelecek nesillerimizi de bu topraklarda yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Erhürman’a CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Bölge halkı CTP heyetine ve CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican’a yoğun ilgi gösterdi. Panayır’da kurulan stantları gezen CTP heyeti, bölge halkının sorunlarını da dinledi. Panayırda konuşma gerçekleştiren Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz ise üretimde nara gereken değerin verilmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

ERHÜRMAN: NAR, ÇOK RAHAT İHRAÇ DA EDİLEBİLECEK BİR ÜRÜN

Festivale koyduğu katkı için Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı tebrik ederek sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kısa sayılmayacak bir süre önce narın, söz konusu bölgede narenciyenin yanında yeniden umut veren başka bir ürün olarak ortaya çıktığını hatırlattı. Erhürman, ilk başlarda bu ürünün hızla gelişmesini beklediklerini fakat yıllar içerisinde umutlandıracak bir durumla karşı karşıya olunmadığını kaydetti. Nar üretiminin başlangıcında ve işin ortalarına gelindiğinde, bu ürünün çok rahat bir şekilde ihraç da edilebileceğinin görüldüğünü vurgulayan Erhürman, “Katma değerini artırarak da kullanabileceğimiz bir üründü. Hem içerde turizmde, hem ihracat ürünü olarak dışarda gelir sağlayabilecek bir ürün haline getirebileceğimiz, çok açık bir şekilde görülüyordu” diye konuştu.

“PANDEMİ, ÜRETİMİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI”

Söz konusu alanda yaşanan gelişmelerin tam da arzu ettikleri şekilde olmadığının altını çizen Erhürman, “Bu aslında, bundan sonra da böyle olacak anlamına gelmiyor” dedi. Pandeminin tüm dünyaya ve Kıbrıs’a, üretimin en kadar önemli bir şey olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğumuz dönemde, var oluşa dair endişeleri tekrardan yaşamaya başladığına işaret etti. Erhürman, “Narda gösterdiğimiz başarı, pandeminin bize öğrettikleri, bir şeyi tekrardan öğretiyor: Üreten yok olmaz” ifadelerini kullandı. “Üreterek var olmaya, bu topraklara kök salmaya, gelecek nesillerimizi de bu topraklarda yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuşan Erhürman, “İyi ki varsınız, iyi ki üretiyorsunuz” diyerek sözlerine son verdi.

DARBAZ: ÜRETİMDE NARA GEREKEN DEĞER VERİLMELİDİR

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz da Panayır sırasında yaptığı konuşmada, Güneşköy halkına ve emek veren herkese teşekkür etti. Darbaz, Amaçlarının üretimde nara gereken değerin verilmesi konusunda farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, narın ekonomik açıdan değerini artırmak için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.