Erhürman: Üretici, Üretimden Vazgeçecek Noktaya Getirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ardı ardına gelen zamlara rağmen halkın alım gücünü yükseltecek çalışma yapılmadığını, bunun da üreticiyi üretimden vazgeçirme noktasına sürüklediğini söyledi. Erhürman, geçtiğimiz gün beraberindeki heyetle birlikte Çamlıbel ve Akdeniz köylerini ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Gezilerde Tufan Erhürman ve Emre Efendi söz alarak yerel ve genel seçimler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

ERHÜRMAN: BU ÜLKENİN KENDİ KENDİNİ YÖNETEBİLECEĞİNİ İSPATLADIK

Ziyaretler esnasında ilk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2018’de kurulan dörtlü koalisyon döneminde döviz krizi yaşandığını ancak aldıkları önlemler sayesinde Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruduklarını söyledi. O dönem Türkiye’den de para gelmediğine işaret eden Erhürman, 334 milyon TL GKK masrafları ödediklerini, yılı da 50 milyon TL artıda kapattıklarına işaret etti ve toplamda 384 milyon TL’lik kaynak yaratılabildiğini ifade etti. Bu rakamların, aslında Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebildiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirten Erhürman, şimdi de bir döviz krizi yaşandığını ancak koltuklarda oturanların halkım alım gücünü korumak adına herhangi bir önlem almadıklarını vurguladı. Çamlıbel ve Akdeniz bölgelerinin üretim açısından çok verimli bir bölge olduğunu aktaran Erhürman, yapılan zamların ardından halkın alım gücünü koruyacak kararlar alınmadığından ötürü üreticinin üretmekten vazgeçme noktasına doğru sürüklendiğini ve bölgenin de bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

KİŞİ: BÜTÜN ÇALIŞMALARDA CTP ÖNDE

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, yapılan tüm manipülasyonlara rağmen saha araştırmalarında CTP’nin önde olduğunun görüldüğünü ve bunun da bazı çevrelerde panik yarattığının altını çizdi. Girne İlçesi olarak uzun bir süreden beridir sürdürdükleri köy gezilerini devam ettireceklerini kaydeden Kişi, halkın sorunlarını dinleyeceklerini, hem genelde hem yerelde yapmayı planladıklarını konuşacaklarını söyledi.

EFENDİ: LAPTA BELEDİYESİ’Nİ BU GÜNE GETİRENLERİN KİM OLDUKLARI BİLİNİYOR

CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi de ziyaretler esnasında söz aldı ve yerel seçimlerle ilgili konuştu. Lapta Belediyesi’nin çok kötü bir duruma düşürüldüğünü ve çalışanların evlerine ekmek götüremez duruma geldiklerini kaydeden Efendi, “Belediyenin bu duruma getirilmesinin sorumlularının tekrar aday olup ‘Biz bu belediyeyi düzelteceğiz’ demesi ve onlardan bir beklenti içerisine girilmesi, ölünün gözünden yaş beklemekten farksızdır” ifadelerini kullandı. Lapta Belediyesi’nde artık zihniyetin değişmesi gerektiğinin altını çizen Efendi, CTP yönetimindeki diğer belediyelerin vizyon ve tecrübesinin Lapta’ya da gelmesi gerektiğini vurguladı.