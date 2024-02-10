Erhürman: Üretimin bitmesi, varoluşumuzu sorgulanır hale getirir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kasaplar Birliği ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileriyle görüştü. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Erhürman, “Üretimin bitmesi, bizim ekonomik var oluşumuzun da sorgulanması haline gelir. Başkaları çekmiyor olabilir ama biz bunun gailesini çekiyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaretlerde CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Filiz Besim ve Fide Kürşat da hazır bulundu. Kasaplar Birliği, et fiyatlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili CTP heyetine bilgi verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Erhürman: Bu kötü yönetmek değil, yönetmemektir

Ziyaretler sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin yönetilmediğine dikkat çekti. Hayvancıların da kasapların da tüketicinin de içinde bulunulan durumdan şikayetçi olduğuna vurgu yapan Erhürman, söz konusu durumdan “maliyenin” de şikayetçi olması gerektiğine işaret etti, bu alandaki ekonominin yüzde 60’ının güneye kaydığını ifade etti. Alanın bütün bileşenlerinin, var olan durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ise çoğu zaman sessiz kaldığını, çoğu zaman da bileşenleri birbirine kırdırdığını kaydetti. “Bu yönetmemektir, kötü yönetmek değil” diyen Erhürman, nüfusun kontrolsüz bir biçimde arttığını hatırlattı. “Biz kendi planlamamızı nüfus artışına uygun olarak yapamıyoruz. Nüfus artıyor, öğrenci sayısı artıyor, çalışma izinli insan sayısı artıyor. Buradan konut alan insan sayısı artıyor. Otellerdeki turist sayısı da artıyor. Ama bizim küçük baş hayvan sayımız azalıyor” diye konuşan Erhürman, nüfusun artması, hayvan sayısının da artmaması durumunda, piyasanın pahalılaşacağını söyledi. Tufan Erhürman, söz konusu durumun arz-talep meselesi olduğunu belirtti.

“Nüfusa dair projeksiyon olmadığı sürece planlama yapamazsınız”

Bizim ülkemizde farklı bir durumun da olduğundan söz eden Erhürman, bu sorunların talebi, güneye kaydırdığını dile getirdi. Bunun sonucunda maliyenin de kaybedeceğini vurgulayan Erhürman, “Denetim özrümüz daha da büyüyecektir. Hayvancı da çok mutlu olmayacaktır. Ekonominin genelindeki temel girdi maliyetlerinin artışı her kesimi etkiliyor” diye konuştu. Kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapılmasının önemine işaret eden Erhürman, “Nüfusa dair projeksiyonunuz olmadığı sürece planlama yapamazsınız” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “İnsanlar üretimden çekiliyor. Üretimden çekilmek demek, arzın daha da düşmesi demektir. Arz düşecek, nüfus çıkacak. Bunun sonucunda bugün yaşadığımız problemler karşımıza çıkmaya devam edecek. Öyle bir dönüdeyiz ki bu döngü kasabı da hayvancıyı da bitirecek” dedi ve söz konusu durumun tüketiciyi güneyden alışveriş yapar noktaya getireceğinin altını çizdi. “Bu ülkede üretimin bitmesi, bizim var oluşumuzun sorgulanır hale gelmesi sonucunu doğuruyor” diyen Erhürman, nüfustaki artışın zaten var oluşumuzu sorgular hale getirdiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Üretimin de bitmesi, bizim ekonomik var oluşumuzun da sorgulanması haline gelir. Başkaları çekmiyor olabilir ama biz bunun gailesini çekiyoruz” diye konuştu.

Naimoğulları: Tutarsız ve ciddiyetsiz davranışlar devam ediyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da yaptığı konuşmada, verilen sözlerin “hükümet” tarafından tutulmadığını vurguladı. “Tutarsız ve ciddiyetsiz” davranışların devam ettiğine işaret eden Naimoğulları, “Sektörde sorunların çözülmediğini, küçükbaş hayvan üreticisinin ayaklanmak üzere olduğunu” dile getirdi. 15 Ocak’ta yeni çiğ süt fiyatlarını görüştüklerini kaydeden Naimoğulları, 24 gündür çiğ süt fiyatlarının açıklanmadığının altını çizdi. Naimoğulları, “Ben böyle bir şey görmedim… Bu doğru değildir” ifadelerini kullandı. Hayvan üreticilerinin, verilen sözlere ortak olmaları nedeniyle kendilerini de vurduğunu söyleyen Naimoğulları, küçükbaş hayvan üreticisine, Doğrudan Gelir Desteğinin ödenmesi ve yem desteğinin verilmesi gerektiğini belirtti.